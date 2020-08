Marktkommentar: EURUSD testet Unterstützung bei 1,17

Gold hat seit dem Hoch vom Freitag kurzzeitig 10% an Wert verloren. Die steigenden US-Anleiherenditen und die Dollar-Aufwertung belasten.

Am Dienstag erlitt Gold den größten täglichen Rückgang seit sieben Jahren, nachdem es in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von 2.075 USD pro Unze erreicht hatte. Der Anstieg der US-Anleiherenditen belasten das Edelmetall. Die Rendite von US-amerikanischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren stieg so stark wie zuletzt im Juni und liegt am Mittwochmorgen bei 0,655%. Der Goldpreis vertieft heute seinen Einbruch und nähert sich dem Fibonacci-Retracement von 78,6% des Mitte Juli eingeleiteten Aufwärtsimpulses.

EURUSD bildete am Dienstag eine Doji-Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus, nachdem die Bullen an dem lokalen Widerstand bei 1,18 mehrmals gescheitert sind und daraufhin die Intraday-Gewinne fast vollständig wieder abgegeben wurden. Am Mittwoch versucht sich das Paar oberhalb der 1,17er-Marke zu halten, ein Bereich der seit zwei Wochen als Unterseite der breiten Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) dient. Die US-Inflationsdaten (14:30 Uhr) sowie die Verhandlungen in Washington über das nächste Corona-Hilfspaket stehen im Fokus.

Der DE30 konnte am Dienstag mit seinem kräftigen Anstieg die 13.000 Punkte nicht durchbrechen, doch die Korrektur beschränkte sich am Abend auf die entscheidende Unterstützungszone (12.800 Punkte). Solange dieser Bereich nicht nachhaltig unterschritten wird, könnten sich die Bullen auf einen zweiten Angriff vorbereiten. Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex nahe des gestrigen Schlusskurses bei 12.855 Punkten gehandelt.



