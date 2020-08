Die Aktienmärkte kamen gestern im späten Handel an der Wall Street doch noch unter Druck, weil US-Demokraten und US-Republikaner keine Fortschritte in Sachen Stimulus erzielen. Auffallend ist, dass all das, was zuvor extrem gut gelaufen ist, nun in eine scharfe Korrektur mündet: so gestern der Highflyer der Aktienmärkte, der Nasdaq (-1,7% und nun drei Handelstage hintereinander negativ), so aber vor allem auch die Edelmetalle Gold und Silber - die heute Nacht im asiatischen Handel den Abverkauf weiter fortsetzen (Gold unter 1900 Dollar, Silber zwischenzeitlich unter 24 Dollar). Im Grunde passiert nun das, was fast immer passiert: Fahnestangen-Charts wie bei Silber sind nicht nachhaltig und münden in eine scharfe Korrektur..

Das Video "Aktienmärkte und Edelmetalle: Scharfe Korrekturen!" sehen Sie hier..