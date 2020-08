FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch schwächer gestartet. Händler verwiesen als Belastung auf die weiter fehlende Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise. So sank der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 12 910,33 Punkte.

"Das Kursniveau um die 13 000 Punkte scheint eine echte Hürde zu sein", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Die runde Marke hatte der Dax am Vortag nach fast drei Wochen zeitweise wieder übersprungen.

Im Minus mit 0,37 Prozent auf 27 507,90 Punkten notierte am Mittwoch im frühen Handel auch der MDax der mittelgroßen Werte. Der EuroStoxx 50 gab leicht nach./ajx/jha/