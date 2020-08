Kann sich die TeamViewer-Aktie in den kommenden Wochen wieder auf 47 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des Softwareanbieters, der den Fernzugriff und die Fernwartung auf Computer für Kommerz- und Privatkunden ermöglicht, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) zählt zweifellos zu den Gewinnern der Corona-Krise. Nachdem die Aktie noch am 9.7.20 bei 54,86 Euro ein neues Allzeithoch verzeichnet hatte, gab sie wegen der Übernahme des führenden Anbieters von Wearable-Computing-Technologie und Augmented-Reality-Lösungen, Ubimax, auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 43 Euro nach. Auch die Steigerungen bei Umsatz und Gewinn und die Bestätigung der Jahresziele konnten den Aktienkurs bislang nicht beflügeln. Experten hatten eine Anhebung der Jahresprognose erwartet.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die von der Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 62 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlene TeamViewer-Aktie in Kürze wieder zumindest auf 47 Euro (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 4.8.20) erholen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.