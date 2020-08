FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch die Kursverluste sei Beginn der Woche vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1756 US-Dollar gehandelt. Dies ist ein Tageshoch, nachdem der Euro am Morgen noch bei 1,1711 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit etwa einer Woche gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1783 Dollar festgelegt.

Bis zum Morgen wurde der Euro von einer Kurserholung des Dollar belastet. Am Markt wird weiter mit einem neuen Corona-Hilfspaket in den USA gerechnet. Die entsprechenden Verhandlungen stecken allerdings in einer Sackgasse, was zuletzt für eine nervöse Stimmung am Devisenmarkt sorgte.