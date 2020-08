Carnival, Norwegian Cruise, Hilton – Sorgekinder in einem Korb

EACH-Aktien – allesamt Unternehmen aus der Unterhaltungs- und Reiseindustrie (Entertainment, Airlines, Cruises, Hotels) – mussten während der Corona-Pandemie große Verluste erleiden. Kurseinbrüche bei betroffenen Unternehmen waren die Folge. Nimmt die Reiseaktivität aber wieder Fahrt auf, könnten die Titel von einem Aufwind profitieren. Ein interessanter Einstiegszeitpunkt? Vontobel bietet ein Partizipationszertifikat auf einen Korb der EACH-Aktien unter der WKN VP6R3V in Zeichnung bis 27.08.

Die Corona-Pandemie hatte die Welt, insbesondere im zweiten Quartal dieses Jahres, fest im Griff. Die Wirtschaft wurde teilweise «stillgelegt», für die Gesellschaft ergaben sich maßgebliche Einschränkungen und auch die Aktienmärkte mussten starke Einbussen hinnehmen. Am stärksten hat wohl die Reisebranche unter den Folgen der Pandemie gelitten. Grenzen wurden geschlossen, Flugzeuge standen auf dem Boden und Schiffe blieben in den Häfen. Seien es Städtereisen an Wochenenden, mehrtägige oder sogar mehrwöchige Kreuzfahrten oder ein Strandurlaub am anderen Ende der Welt: Urlaube mussten verschoben oder im schlimmsten Fall sogar storniert werden. Zudem ist die Zurückhaltung bei der Buchung künftiger Ferien nach wie vor groß. Denn niemand vermag die zukünftige Entwicklung der Situation richtig einschätzen zu können. Urlaub im heimischen Land erscheint einer Vielzahl an Personen daher als beste Alternative.