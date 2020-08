Legt die Nordex-Aktie nach Zahlen zu, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die Nachricht über den Verkauf der der Windparkprojekte an RWE sorgte am 1.8.20 für einen 21-prozentigen Kurssprung der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) von 8,78 Euro auf 10,70 Euro (auf Schlusskursbasis). Auch in den folgenden Tagen entwickelte sich der Aktienkurs freundlich. Am 13.8.20 werden die mit Spannung erwarteten Zahlen für das Vorquartal vorgelegt.

Übertreffen die Zahlen die Expertenerwartungen und die von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 14,50 Euro zum Kauf empfohlene Nordex-Aktie kann ihre Aufwärtsbewegung noch weiter ausbauen, dann könnten sich eine kurzfristige Investition in Long-Hebelprodukte für sehr risikobereite Anleger bezahlt machen.