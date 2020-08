Ioannis Moraitis: Die Entwicklung im Berliner Immobilienmarkt

Wer an Immobilienpreise und den Immobilienmarkt denkt, kommt dabei gedanklich auch an Berlin kaum vorbei. Berlin war in den letzten Jahren einer der Hotspots in Sachen Miet- und Kaufpreise für Immobilien. Der Markt galt vor der großen Corona-Krise als sehr vital. Doch wie sieht es in Berlin jetzt aus? Hat die Coronakrise der Entwicklung geschadet und welche Auswirkungen hat der Mietendeckel, den der Rot-Rot-Grüne Senat Anfang März 2020 eingeführt hat? Ioannis Moraitis, Immobilienexperte und Geschäftsführer der hedera bauwert GmbH, sieht aktuell viel Licht und nur etwas Schatten.

Abbildung 1: Der Immobilienmarkt in Berlin: Von Krise nach wie vor keine Spur. Bildquelle: @ filin127 / Pixabay.com