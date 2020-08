Gröschls Mittwochskommentar: 33/2020

Here we go again… Sozusagen von der Suche nach der perfekten Welle direkt zurück zur Suche nach der perfekten Wette. Wissend, dass Wette natürlich etwas ist, dass man eigentlich nicht sagen/schreiben soll, weil wir tun ja alle investieren und nicht wetten. Tatsächlich – und da werden mir wohl die meisten, wenn vielleicht auch nur off-records, zustimmen – geht es bei jeder Entscheidung, die unter Unsicherheit getroffen wird (also jeder Allokationsentscheidung ;-)) um´s Educated Guessing. Natürlich ist der Grad an Bauch, der von den unterschiedlichen Investorengruppen in die Entscheidung eingebracht wird ein unterschiedlicher und reicht vom kurzfristigen, diskretionären Händler bis zum überzeugten Quant, der alle Entscheidung an die Maschine ausgelagert hat, wobei diese natürlich bis zum Einsatz von KIs auch nur das lernen konnte, womit sie vom Erschaffer gefüttert wurde.

Das schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass die Entscheidungsgrundlagen zwar mit der Zeit sophistizierter werden, aber generell, wenn der Vorsprung an Information erstmal aufgebraucht ist und das geht dieser Tage immer schneller, wieder alle im selben Teich fischen… Soweit so bekannt, also zurück zur Wette. Bisher war´s heuer ja recht einfach ;-), die unverbesserlichen Optimisten haben Aktien (und Credit) gekauft und die Anderen Gold (und mit Abstrichen Duration). Also auch hier alles wie immer, blöd wird´s nur – und das könnte uns jetzt (schon wieder) passiert sein – wenn beides sozusagen for the wrong reason gekauft wurde. Bei den Aktien wäre das die Hoffnung auf eine schnelles Zurückkehren zum Vorkrisenniveau, was wir zweifelsohne abhaken können, auch wenn wir unser Kopferl noch so tief in den Sand stecken. Gold ist wohl aus exakt dem gegenteiligen Grund, nämlich der Angst vor einer schweren, dauerhaften Rezession aber natürlich auch in der Erwartung der drohenden Geldentwertung gestiegen; beides, wie dieser Tage üblich, allerdings too fast too far…

Mithin müssen wir uns also eventuell diesmal ein bisserl weiter jenseits des Tellerrandes bewegen als wir´s gewohnt sind. Anbieten würden sich natürlich eine Reihe von Alternativen Strategien, aber da das hier kein (reiner ;-)) Marketingaufsatz werden soll, lassen wir diese beiseite. Was bleibt also im mehr oder weniger liquiden Universum? Emerging Markets? Eventuell, wobei Aktien in den Schwellenländern dazu tendieren Flow getrieben zu sein, also ein absoluter Anstieg, wenn Liquidität aus den Aktienmärkten abgezogen wird, erfahrungsgemäß nicht stattfindet. Wir enden also wieder einmal bei den Bonds und zwar sehr selektiv in ungeliebten Sektoren, ungeliebten Ländern und generell dort wo lokale Präsenz und Analyse einen Unterschied macht…. Soviel zu meinen Ideen! Wenn jemand den passenden Manager braucht, just call!