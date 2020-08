FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwunglos präsentiert sich der Dax zur Wochenmitte. Mit ein Grund für die Lethargie ist laut Börsianern die noch immer fehlende Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,06 Prozent auf 12 939,18 Punkte nach. Ohne neue Impulse dürfte dem Dax eine Rückeroberung der 13 000 Punkte schwer fallen. Die runde Marke hatte er am Vortag nach fast drei Wochen zeitweise wieder übersprungen. Händler sprechen schon von einem möglichen Fehlausbruch, sehen also auch das Risiko eines Rückschlages.

Einen etwas deutlicheren Abschlag von 0,38 Prozent auf 27 503,66 Punkte verbuchte am Mittwoch der MDax der mittelgroßen Werte. Der EuroStoxx 50 rückte moderat vor.