Silberpreis – alle Informationen zum Edelmetall

Silber wird vor allem innerhalb der Industrie verwendet. Rund 75 % des Edelmetalls kommen in diesem Bereich zum Einsatz. Die Nachfrage für den Rohstoff wird daher vor allem durch die Industrie bestimmt. Börsenbewegungen zum Silber Kurs sind also ein relevanter Indikator für die globale Wirtschaftslage. Erfahrene Anleger behalten den Silberkurs immer im Auge, auch wenn sie aktuell nicht in den Rohstoff investieren.

Silberpreis bestimmen - wie funktioniert das?

Börsengehandelte Waren werden im Grunde immer nach dem gleichen Prinzip bewertet. Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist ausschlaggebend. Als ein erdgebundener Rohstoff steht Silber in einer konstanten Menge zur Verfügung, da der Abbau und somit die Produktion des Silbers sich nicht bedarfsgerecht anpassen lassen. Sobald es zu einem Anstieg für die Nachfrage kommt – zum Beispiel im Rahmen eines Wirtschaftswachstums – steigt der Silberkurs an.

Welche sind die wichtigsten Handelsbörsen für Silber?

Silber wird global an diversen Handelsplätzen und Börsen gelistet. Da es ein Edelmetall ist, ist es an der Warenterminbörse New York Exchange (NYMEX) vertreten. Zwei weitere zentrale Handelsstätten für das das Metall sind der Chicago Mercantile Exchange (CME) und der London Metal Exchange (LME). Weiter wichtige Umschlagplätze für Silber sind Hong Kong und Zürich.

Info: Am LME wird Silber in Futures bis 24 Monate gehandelt. Am CME gibt es Globex Futures für Silber und Globex Optionen für bis zu 60 Monate.

London Silver Fixing - was ist das?

Wer sich mit dem Silberpreis beschäftigt, der wird früher oder später auf das London Silver Fixing stoßen, das bis ins Jahr 2014 praktiziert wurde. Das Silver Fixing war eine Praxis, bei der Banken der London Bullion Market Association (LBMA) zwei Mal am Tag einen Fixpreis für Silber bestimmt haben. Dieser wurde dann als globaler Richtwert für den An- und Verkauf von Silber verwendet. Allerdings gab es immer wieder Kritik an diesem Vorgehen. Die beteiligten Banken waren nicht in der Lage, ausreichend Transparenz für die Preisbestimmung zu bieten. Um dieser Kritik zu entgehen, wurde das Verfahren für Silber komplett eingestellt. Aktuell (2020) gibt es jedoch noch das London Gold Fixing – was sich den gleichen Problemen gegenüber sieht. Es ist denkbar, dass es ebenfalls in naher Zukunft durch eine transparentere Preisfindung ersetzt wird.