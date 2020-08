Paion meldet Zahlen für die erste Hälfte des Jahres 2020, dessen bisheriger Höhepunkt für die Aachener mit der Zulassung ihres Narkosemittels Remimazolam in den USA allerdings in die zweite Jahreshälfte fällt. In den Zahlen sind die Effekte daraus noch nicht enthalten. So meldet Paion einen Umsatzrückgang von 7,5 Millionen Euro auf 3,52 Millionen Euro für die ersten sechs Monate 2020. Die Forschungs- und ...