DE30 steigt nach anfänglichem Rückgang über 12.900 Punkte

++ Europäische Märkte erholen sich vom vorbörslichen Einbruch ++ DE30 notiert wieder oberhalb von 12.900 Punkten ++ Evotec (EVT.DE) und Leoni (LEO.DE) haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht ++



Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die heutige Sitzung tiefer, erholten sich danach aber wieder. Die meisten der wichtigsten Aktienindizes aus Europa notieren bereits über den gestrigen Schlusskursen. Der DE30 hinkt jedoch hinterher und notiert am Mittwoch etwas tiefer.

Quelle: xStation 5

Der DE30 brach über Nacht ein, aber eine Erholung ist im Gange. Der Index bildete während der asiatischen Sitzung bei 12.802 Punkten ein Tagestief aus und schaffte es, im frühen europäischen Handel wieder über 12.900 Punkte zu steigen. Der Kurs testet derzeit die Widerstandszone um die 12.950 Punkte, aber die Bullen haben an Kraft verloren und sind nicht in der Lage, diese zu durchbrechen. Eine wichtige Unterstützungszone, die es zu beobachten gilt, falls wir einen Rückzug von den gegenwärtigen Niveaus erleben sollten, ist oberhalb von 12.750 Punkten zu finden. Der Bereich ist durch das Fibonacci-Retracement von 50% der Korrektur von Ende Juli und die untere Grenze der Marktgeometrie (Bereich der größten Korrektur im aktuellen Aufwärtsimpuls) gekennzeichnet. Sollten wir auf der anderen Seite einen Ausbruch oberhalb von 12.950 Punkten sehen, könnte der DE30 einen weiteren Test im Bereich von 13.000 Punkten vornehmen. Für heute sind keine marktbewegenden Makrodaten geplant, sodass die Schlagzeilen und die allgemeine Risikostimmung wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden.

DE30-Mitglieder um 11:15 Uhr. Quelle: Bloomberg

Leoni (LEO.DE) meldete für das 2. Quartal 2020 einen Nettoverlust von 123 Millionen EUR. Der Nettoverlust im 2. Quartal 2019 betrug 44 Millionen EUR. Der Anbieter von Energie- und Datenmanagement-Lösungen meldete einen Umsatzrückgang von 46% auf 673 Millionen EUR. Das bereinigte EBIT lag bei 96 Millionen EUR (14 Millionen EUR im Vorjahr). Das Unternehmen erwartet, dass im April der Tiefpunkt erreicht wurde und sich die seitdem zu beobachtende allmähliche Erholung des Geschäftsbetriebs fortsetzen wird. Leoni warnte jedoch vor einem extrem herausfordernden Jahr.

Evotec (EVT.DE) gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020 bekannt. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 7,3 Millionen EUR, was einem Rückgang von 31,7% im Jahresvergleich entspricht. Die Einnahmen stiegen auf 231 Millionen EUR gegenüber 207,1 Millionen EUR im ersten Halbjahr 2019. Das bereinigte EBITDA ging um 18,7% im Jahresvergleich auf 47,3 Millionen EUR zurück. Evotec bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr und sagte, dass seine Liquiditätslage weiterhin stark sei.

Die Lufthansa (LHA.DE) kündigte an, dass sie die Flüge nach Indien wieder aufnehmen werde. Dank der Lockerung einiger Covid-19-Beschränkungen und verbesserter Testmöglichkeiten in München und Frankfurt werden die Flüge nach Delhi, Bangalore und Mumbai am 13. August wieder aufgenommen. Die Lufthansa hat auch die Flüge aus den Vereinigten Staaten und Kanada wieder aufgenommen.

Evotec (EVT.DE) zieht sich heute unter die 50-Tage-Linie (grüne Linie) zurück. Die wichtigste Unterstützung, die es zu beobachten gilt, falls die Rückgänge anhalten sollten, ist die 200-Tage-Linie (violette Linie). Diese technische Hürde wurde vom Kurs oft verteidigt (orange Kreise), aber wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt durchbrechen sollte, könnte die Unterstützungszone bei 21,50 EUR getestet werden. Quelle: xStation 5



