Die Deutsche Bank Aktie kann heute ihre Kursgewinne der letzten Tage weiter ausbauen. Seitdem der DAX-Wert am Freitag auf dem Bereich an der 200-Tage-Linie aufsetzte, hat sich der Wind gedreht. Seitdem geht es wieder nach oben, mittlerweile ist der Aktienkurs des Kreditinstituts von 7,566 Euro auf heute in der Spitze erreichte 8,393 Euro geklettert. Aktuell notiert die Deutsche Bank Aktie knapp unter dem Verlaufshoch bei 8,375 Euro ...