Coronavirus: Markt-Update

- Weltweit zeigt die Rate der Neuinfektionen keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die WHO gab bekannt, dass auf dem amerikanischen Kontinent täglich mehr als 100.000 Fälle von COVID-19 gemeldet werden, die Hälfte davon in den Vereinigten Staaten. Auch in Ländern, deren Ausbrüche unter Kontrolle waren, wie Argentinien und Kolumbien, gibt es besorgniserregende Spitzenwerte. Auch mehrere Länder in Europa und Ozeanien haben in letzter Zeit einen Anstieg der Fälle gemeldet.

Gestern wurden 265.888 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt derzeit bei 259.375. Quelle: Worldometers



- Präsident Donald Trump kündigte an, dass die US-Regierung 100 Millionen Dosen des experimentellen COVID-19-Impfstoffs von Moderna kaufen werde, der sich derzeit in der späten Phase der Erprobung am Menschen befindet.

- Heute verordneten Beamte in Brüssel die obligatorische Verwendung von Gesichtsmasken an allen öffentlichen Orten, da die Rate der Neuinfektionen weiter steigt und die Region näher an eine Alarmstufe rückt. Die belgische Hauptstadt verzeichnete in der vergangenen Woche täglich durchschnittlich 50 Fälle pro 100.000 Einwohner.

- Großbritannien meldete am Dienstag 1.148 neue Fälle von COVID-19, verglichen mit der Zahl von 816 am Montag, wie Regierungsdaten zeigten. Jüngste Daten der englischen Gesundheitsbehörde Public Health zeigten, dass die Infektionsraten mit dem Coronavirus in allen Altersgruppen unterhalb des Rentenalters ansteigen, wobei der größte Anstieg bei den unter Fünfjährigen zu verzeichnen ist.

- Neuseeland hat diese Woche zum ersten Mal seit drei Monaten neue Coronavirus-Infektionen registriert. Im ganzen Land wurden die Reisebeschränkungen wieder eingeführt.

- Australiens zweitbevölkerungsreichster Bundesstaat Victoria meldete am Mittwoch eine Rekordzahl von 21 Todesfällen und täglich 410 neue Fälle.

- Die Gesamtzahl der Fälle in Kolumbien überstieg am Dienstag 400.000, die Zahl der Todesfälle stieg auf 13.500, und die Intensivstationen in der Hauptstadt Bogota sind nach wie vor nahezu ausgelastet. Ende März verhängte das Land eine landesweite Sperre, obwohl die meisten Geschäfte nach und nach wieder geöffnet werden oder über Lieferungen funktionieren können.

- Der Libanon gab am Dienstag eine Rekordzahl von täglich über 300 COVID-19-Infektionen und sieben Todesfälle durch das Virus bekannt.

Die Pandemie beschleunigt sich am schnellsten in Lateinamerika, wo fast 28% der Fälle weltweit und mehr als 30% der Todesfälle zu beobachten sind. Quelle: Financial Times



