Umfrage von Canada Life: Business as usual wird auch in Krisenzeiten erwartet

Verbraucher erwarten von Versicherern und Vermittler, dass sie auch in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie professionellen Service bieten. Das belegt eine Umfrage von Canada Life.Jeder zweite Deutsche fühlt sich mit seinem Versicherungsschutz in der Corona-Krise ausreichend abgesichert, rund jeder fünfte weiß nicht, ob er in einer ähnlichen Situation ausreichend gewappnet wäre. Das berichtet der Versicherer Canada Life mit Verweis auf eine repräsentative Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen YouGov im Auftrag des Unternehmens durchgeführt hat.Wie die Umfrage weiter zeigt, erwartet zudem rund die Hälfte der Befragten, dass der Versicherer in Zeiten wie der Corona-Krise trotz Einschränkungen einen professionellen Service anbietet. Dabei wünschen sich 42...