SLM Solutions hat am Mittwoch eine Prognose für 2020 vorgelegt. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem 49 Millionen Euro umgesetzt wurden. Auf EBITDA-Basis soll der Verlust reduziert werden: Nach 26 Millionen Euro im vergangenen Jahr erwarten die Lübecker im laufenden Jahr ein Minus zwischen 13 Millionen Euro und 18 Millionen Euro. „Diese Prognose steht unter der Annahme, dass in ...