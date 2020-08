NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gefallen. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die Anleihen. Die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch ist zuletzt gestiegen.

Der Markt schaut weiterhin auf das Geschehen im US-Kongress. Nach wie vor gibt es keine Einigung der politischen Parteien auf ein neues Corona-Hilfspaket. Die Gespräche stecken in einer Sackgasse. Zuletzt hatten Vertreter der US-Notenbank Fed Druck in Richtung einer Einigung auf neue Corona-Hilfen gemacht.