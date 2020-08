Bei Tesla soll es einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 geben. Die Maßnahme soll am 21. August durchgeführt werden und am 28. August bei den Aktionären eingebucht werden. Am 31. August soll dann der modifizierte Handel starten.Damit wird die Aktie optisch deutlich billiger. Der Split ist keine Überraschung, da der Preis je Aktie schon seit einiger Zeit im vierstelligen Bereich liegt. So wird der Handel künftig erleichtert ...