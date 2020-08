DWS Group ernennt Björn Jesch zum CEO der DWS CH AG

Jesch, der zum 1. Juli 2020 als Global Head Multi Asset & Solutions zur DWS gestoßen ist und diese Aufgabe auch weiter ausüben wird, hat seinen Sitz in Zürich. Mit seiner langjährigen Expertise in verschiedenen leitenden Funktionen, die er zuvor bei Credit Suisse, Union Investment und Deutsche Bank inne hielt, wird er in enger Vernetzung mit der globalen Investment-Plattform der DWS den Wachstumsmarkt Multi Asset weiter vorantreiben, die Kundenbeziehungen vertiefen und die Präsenz der DWS in der Schweiz weiter stärken.

„Ich freue mich auf diese zusätzlichen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, insbesondere dem Portfolio Management. Auch am Schweizer Markt hat die Bedeutung von Multi-Asset-Lösungen enorm zugenommen, gerade für institutionelle Investoren. COVID-19, ein weiter anhaltendes Niedrigzinsumfeld und die Aussicht auf einen volatilen Herbst an den Märkten haben die Nachfrage weiter verstärkt“, so Björn Jesch.