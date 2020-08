Die Aktienmärkte haben die Corona-Krise schon hinter sich gelassen, könnte man glauben. Der DAX arbeitete sich bis Ende Juli wieder auf 13.000 Punkte vor. Währenddessen ist die Industrieproduktion in der Eurozone im Juni im Vergleich zum Vorjahr um satte 12,9 Prozent zurückgegangen. Bei Anlegern können solche widersprüchlichen Signale für Kopfzerbrechen sorgen. Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis liefern in normalen Börsenzeiten verlässliche Anhaltspunkte über die Attraktivität von Wertpapieren.

Die Corona-Krise sorgt für teilweise hohe KGV’s an den Aktienmärkten. Deshalb sei es wichtig, die Indikatoren genau zu verstehen, erklärt Ralph Malisch aus der Smart Investor Redaktion. „Wenn man mit Kennzahlen arbeitet, sollte man deren Mechanik verstehen. Man ist besser beraten, wenige Ziffern zu verwenden, deren Wirkungsweise man kennt als eine Vielzahl, die man nicht durchdrungen hat.“ Ohnehin sei der Blick auf die Kennzahlen nicht alles, so Malisch weiter: „Jedes Unternehmen ist sehr individuell. Die Verdichtung auf wenige Kennzahlen ist immer mit einem Informationsverlust verbunden. Ob hinter dem Zahlenwert zwei letztlich eins plus eins oder fünf minus drei steckt, sieht man der Zahl nicht an.“