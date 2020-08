Janus Henderson Fondsmanager Chamberlayne: Neuigkeiten und Chancen im ESG-Aktienuniversum

Zentrale Erkenntnisse:

Im zweiten Quartal eines turbulenten Jahres erholten sich die Aktienmärkte kräftig, nachdem sich die Zunahme der weltweiten COVID-19-Infektionen in einigen Regionen abgeschwächt hatte und die Anleger Hoffnung schöpften, dass das Schlimmste vorüber sein könnte. In mehreren Ländern wurden die Lockdown-Beschränkungen gelockert, die Konjunkturdaten deuteten auf eine zunehmende Belebung hin und nährten die Hoffnung auf eine V-förmige Erholung der Weltkonjunktur. Unterstützt wurde die Stimmung durch das bemerkenswerte Ausmaß der geldpolitischen wie fiskalischen Stützungsmaßnahmen, die die Zentralbanken in den letzten Monaten ankündigten. Der US-Markt überflügelte die übrigen großen Märkte und verzeichnete sein bestes Quartal seit dem vierten Quartal 1998. Einen Beitrag dazu leistete die Outperformance von Technologieaktien – der Nasdaq-Index erreichte neue Allzeithochs.

In unserem Bericht zum ersten Quartal merkten wir an, dass die COVID-19-Pandemie uns einen Blick darauf erlaubt hatte, wie eine nachhaltige Zukunft mit einem starken Rückgang von Kohlenstoffemissionen und Luftverschmutzung aussehen könnte. Die ersten Auswertungen von Satellitendaten zeigen eine Reduzierung von Stickstoffdioxiden und Feinstaubbelastung in Großstädten weltweit um 30-60% durch die Reduktion von Staus, Luftverkehr und Schwerindustrie. Wenn sich die Konjunktur allerdings wieder erholt, wird dies nicht mehr als eine kurzzeitige Unterbrechung gewesen sein, d.h. die Abschwächung der Klimakrise wird vernachlässigbar und die Klimakrise wird weiter eskalieren.