PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich im Plus geschlossen. Lediglich in Prag ging es leicht abwärts.

Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,17 Prozent auf 927,53 Punkte. Unter den Einzelwerten gerieten die Aktien von Avast nach Vorlage von Ergebnissen zum zweiten Geschäftsquartal unter Druck. Sie gaben um 3,86 Prozent nach, obwohl der Softwarekonzern einen Anstieg des bereinigten Nettogewinns von knapp 15 Prozent gemeldet hatte.