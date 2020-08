Die Zentralbanken bestätigten nochmals ihre Verpflichtung, das Zinsniveau niedrig zu halten und die Wirtschaft weiter zu unterstützen.

10.08.2020 - Im Juli zeigten die Märkte weltweit ein gemischtes Bild: Der S&P 500 schloss positiv ( 5,60%) und wurde hauptsächlich von den Big Tech`s hochgezogen. Die europäischen Märkte gaben dagegen kein so rosiges Bild ab: Der DAX erzielte eine Performance von nur 0,02%, während der EuroStoxx 50 im negativen Bereich (-1,50%) schloss. Die Zentralbanken bestätigten nochmals ihre Verpflichtung, das Zinsniveau niedrig zu halten und die Wirtschaft weiter zu unterstützen. Die Regierungen treiben auch ihre Finanzpolitik weiter voran, wobei Europa ein Rettungspaket in Höhe von 750 Milliarden EUR genehmigte, das von den Marktteilnehmern begrüßt wurde. Das ist das Bild an den Finanzmärkten, in der Realwirtschaft sieht das Ganze düsterer aus...



