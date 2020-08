Dr. Ullrich Manz: digitales Stammdatenmanagement als Erfolgstreiber

Die Basis für eine erfolgreiche Geschäftspartnerbeziehungen ermöglichen Stammdaten. Sie sind essenziell für das Neufinden von Kompagnons. Unternehmen benötigen einen flexiblen Zugriff auf aktuelle Stammdaten, da sie nur so, ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse kontinuierlich vorantreiben können. Aus diesem Grund zählen 95 Prozent der Fach- und Führungskräfte der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC das Master Data Managment zu der wertvollsten Basis und unverzichtbar für ihr Unternehmen. 2018 bestätigten 3.000 der befragten Unternehmen durch das Analystenhaus BARC, dass es ein regelrechtes „Must Have“ für ihre Business-Intelligence (BI)-Projekte ist. Dr. Ullrich Manz Ist ein echter Experte auf diesen Gebiet und hat sich zu einem Interview bereit erklärt:

1. Herr Dr. Manz, als Geschäftsführer der IfCC GmbH unterstützen Sie zahlreiche Kunden damit Ihre Stammdatenverwaltung. Wie genau startet ein MDM Projekt im Konkreten?

Die aktuelle Digitalisierungswelle zwingt zu einem MDM-Projekt. In Industrie- und Handelsunternehmen sind die Produktstammdaten das zentrale Fundament und somit der Ausgangspunkt für die MDM-Projekte. Somit werden durch die Projekte die Voraussetzungen geschaffen, um zukunftsfähig zu bleiben oder zu werden.

2. Was sind die größten Herausforderungen die Unternehmen im Laufe eines MDM-Projekts meistern müssen?

Ein MDM-Projekt verändert die Prozesslandschaft, verändert die Qualifikationsanforderungen. Somit sind die herkömmlichen Denk- und Sichtweisen das größte Hindernis. Mitarbeiter müssen „mitgenommen“ werden, müssen geschult werden. Entscheider müssen visionär und bodenständig zugleich sein.

3. Mit welchen Beratungsleistungen unterstützen Sie Ihre Kunden?

Die meisten Kunden wollen unsere Erfahrung, auch die, die wir in unserem Unternehmen gemacht haben. Denn wir sind quasi die Speerspitze der Digitalisierung. Wir arbeiten sehr „hands on“. Zeigen den Mitarbeitern auf, wie Produktstammdaten maschinell bearbeitet werden können, aber auch, warum methodisches Vorgehen unabdingbar ist. Zu unseren Leistungen zählen u.a. die klassische Beschaffungsanalyse, die Digitalisierung von Ersatzteilstücklisten sowie die Lagererfassung und das MasterDataManagement.

4. Stimmige Stammdaten gelten als wichtige Basis für betriebswirtschaftliche Prozesse eines Unternehmens. Wie können Sie Ihren Kunden hier die höchstmögliche Datenqualität sichern?

Wir arbeiten sehr methodisch. So ist in unserem IFCC.DataManager ein Metadatenmodell intergiert. In diesem wird jedes Daten-Element genau beschrieben. Auch ist die Mehrsprachigkeit bereits integriert, ebenso Mappingtabellen für unterschiedliche Produktklassifikationen. Wir erreichen eine sehr hohe, implizite Produktdaten-Qualität.

5. Mit welchem Softwaretools bekommen Verantwortliche das Stammdatenmanagement in den Griff ?

Mit unserer Cloud-Lösung dem IFCC.DataManager arbeiten die Unternehmen sehr gerne. Er kann auch benutzerbezogen konfiguriert werden. Hervorzuheben sind seine hohe Performance, seine funktionale Tiefe sowie die niedrigen Kosten.

6. Können Sie uns ein Anwendungsbeispiel beschreiben?

Die Sharing-Plattform „VTH-eData-Pool“ ist hervorzuheben. Technologische Basis ist der IFCC.DataManager. Bereits über 100 Teilnehmer ist aktiv und wir sehen zunehmend nachgefragt. Digitalisierung eben.

Vielen Dank für das Interview, Herr Manz!