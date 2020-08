Wir haben es angekündigt, fallen die $27.24 wird es ungemütlich für die Bullen und wir müssen von einem hinterlegten Hoch in Welle 1 ausgehen. Genau dies ist nun mit einem Paukenschlag im gestrigen Handel geschehen. In der Spitze verlor Silber über 15%. Die Geschwindigkeit, in welcher dies passiert ist, verwundet in Anbetracht der massiv überkauften Lage in diesem Markt nicht. Es war gut, hier gestern nochmal die Stopps anzupassen, so konnten weitere Gewinne gesichert werden.