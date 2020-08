Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 1%, wärend das American Petroleum Institute berichtet, dass die Rohölbestände in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche um 4.40 Millionen Barrel zurückgegangen sind. Auch die Benzinvorräte gingen im selben Sieben-Tage-Zeitraum um 1.31 Millionen Barrel zurück und unterstützen die zunehmende Nachfrage, während die Wirtschaft im ganzen Land wieder hochfährt. Gleichzeitig stiegen die Hoffnungen der Investoren auf eine Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, als Russland den weltweit ersten Impfstoff gegen das Virus registrierte, der am 1. Januar verfügbar sein soll.