Einstieg in Bitcoin verpasst? Arbitrage Trading als Alternative

Wenn neue Investoren die Krypto-Landschaft betrachten, stehen sie vor einer Reihe schwieriger Entscheidungen, wie sie in den Markt eintreten können. Sollten sie unter Ausnutzung der raschen Schwankungen am Krypto-Markt Day-Trading betreiben oder den sichereren Weg des Hodln, also des Kaufens und Haltens ausgesuchter Kryptowährungen, einschlagen?

Wenn sie sich für den Kauf und das Hodln letzteres entscheiden, dann stehen neuen Krypto-Investoren buchstäblich Hunderte von Altcoins zur Auswahl.

Wie können Anleger also am besten von den Vorteilen des Handels mit digtalen Währungen profitieren, ohne die sehr realen Risiken einzugehen, die mit der Volatilität des Krypto-Marktes einhergehen? Die Antwort für eine wachsende Zahl von Neulingen und professionellen Krypto-Anlegern lautet Krypto-Arbitrage.

Krypto-Arbitrage: Eine Low Risk-High Return-Strategie?

Beim Arbitrage-Trading werden vorübergehende Kursunterschiede einer Kryptowährung an den verschiedenen Börsen ausgenutzt. Investoren suchen einfach die Börse mit dem niedrigsten Kurs für den von ihnen gewählte Coin und kaufen ihn. Dann verkaufen sie den Coin an der Börse, an der der Kurs am besten ist, und erzielen ihren Gewinn, bevor der Kursunterschied ausgeglichen ist.

Eine bekannte Plattform für Investitionen in Krypto-Arbitrage ist ArbiSmart.com. Arbismart ist eigenen Angaben zufolge ein in der EU lizenziertes und reguliertes Unternehmen, das Anfang 2019 gegründet wurde. Die Plattform führt derzeit die wachsende Welle von KI-basierten, vollautomatischen Krypto-Arbitrage-Plattform an. ArbiSmart ist die mit über zwanzig verschiedenen Bitcoin-Börsen integriert.

Mit seiner KI-gestützten Software scannt ArbiSmartdie Märkte 24 Stunden am Tag, um Kursgefälle zu finden, die es auszunutzen gilt. Dann führt die Software sofort mehrere Transaktionen gleichzeitig durch, um bei jedem Trade den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen. Anleger können davon profitieren, dass sie nicht stundenlang an ihrem Bildschirm verbringen müssen, um die Märkte zu beobachten. Sobald sie sich angemeldet und eingezahlt haben, übernimmt das System. Der Kunde kann mit seinem Tag weitermachen und dabei jederzeit die Performance seiner Investitionen zu verfolgen.

Vor der Investition: Die wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung

Bei der Wahl einer Plattform gibt es eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Der bei weitem wichtigste muss die Sicherheit sein. Leider hat der Krypto-Space seinen Anteil an Betrügern und Hackern angezogen. Um die Sicherheit des Kapitals vollständig zu gewährleisten, müssen Investoren also in eine voll lizenzierte Handelsumgebung investieren, die strengen regulatorischen Anforderungen genügt. Dazu gehören die laufende Überwachung externer Konten, die Implementierung von KYC- und AML-Identitätsprüfungsverfahren, die Einrichtung eines Versicherungsfonds zur Gewährleistung eines angemessenen Betriebskapitals, strenge Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle sowie Strafregisterprüfungen für alle mit dem Betrieb verbundenen Parteien.

Ebenfalls ratsam ist eine gründliche Online-Recherche, um zu erfahren, was Kunden über die gewählte Investmentgesellschaft zu sagen haben. Dabei lohnt ein Blick auf die sozialen Medien, einschließlich Websites wie Facebook, Twitter, Reddit und Telegram sowie Kundenbewertungsseiten wie Trustpilot. Wenn das Unternehmen unehrlich ist, werden die Investoren es schnell herausfinden.

ArbiSmart: Risikoarm und erfolgreich in Kryptowährungen investieren

ArbiSmart, als regulierte Krypto-Investitionsplattform, hat in dieser Hinsicht sehr gut abgeschnitten, mit einer außergewöhnlich positiven Reaktion der Krypto-Community und großartigen Bewertungen im gesamten Web.

Ihre nächste Priorität ist eindeutig Ihr Gewinnpotential. Selbst wenn Kunden nicht mehr als ein paar hundert Euro zu investieren haben, wollen sie dennoch in der Lage sein, die höchstmögliche Rendite auf ihr Kapital zu erzielen. Und je transparenter ein Unternehmen in dieser Hinsicht ist, desto besser.

Transparenz wird großgeschrieben

Beispielsweise bietet ArbiSmart auf der Kontoseite eine detaillierte Aufschlüsselung darüber, wie viel genau man von investierten Betrag zu erwarten hat. Die jährlichen Gewinne können zwischen 10,8 Prozent und im besten Fall 45 Prozent liegen.

Es ist auch entscheidend, jederzeit schnell und einfach auf diese Gewinne zugreifen zu können. Ohne Verzögerungen oder Hinhaltetaktiken seitens der Plattform. Abhebungen sind jederzeit möglich und können von der Plattform innerhalb von nur 24 Stunden bearbeitet werden. Kunden können auf Gewinne zugreifen, die bis zum Tag der Auszahlung erwirtschaftet wurden. Sie müssen dabei keine vorher festgelegte Zeitspanne abwarten, bevor ihre Gelder freigeschaltet werden. Die Krypto-Arbitrage-Gewinne des Kunden werden in Euro generiert, und Abhebungen können entweder in Euro direkt auf das Bankkonto des Kunden oder in Krypto direkt in eine Wallet erfolgen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Wahl der Handelsplattform beeinflussen sollte, ist der Zugang zu einem professionellen Support, der in der Lage ist, gut informierte, freundliche Hilfe anzubieten. Und zwar dann, wenn man sie braucht und nicht erst zwei Tage später, wenn eine zeitkritische Gelegenheit bereits verstrichen ist. Auch hier ist ArbiSmart führend, mit einem erfahrenen, sachkundigen Team, das vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über verschiedene Kanäle erreichbar ist. Zusätzlich zu Chat, E-Mail und Telefon können Kunden persönliche Unterstützung direkt über eine Vielzahl von Social-Media-Plattformen erhalten.

Zusätzliche Möglichkeiten, das Gewinnpotenzial zu steigern

Für Besitzer von Kryptowährungen, die nach einer Möglichkeit gesucht haben, von ihren Geldern zu profitieren, die über das Warten auf eine mögliche Aufwertung im Laufe der Zeit hinausgeht, hat sich in letzter Zeit eine aufregende Gelegenheit herauskristallisiert, nämlich verzinste Wallets.

Diese stellen sicher, dass das Krypto-Kapital nicht nur untätig bleibt, sondern ständig für den Holder arbeitet. Wie wählt man also die richtige Wallet aus? In erster Linie zählen die bestmöglichen Zinssätze sowie erstklassige Sicherheit, die die Integrität des Kontos schützt.

ArbiSmart bringt demnächst eine vollständig lizenzierte und regulierte Krypto-Wallet auf den Markt. Der Clou: Die Wallet wirft laut ArbiSmart Zinsen von 10,8 Prozent bis zu 45 Prozent pro Jahr ab. Die Höhe der Zinsen, die entfallen, hängt davon ab, welches Krypto-Asset man einzahlt sowie von der Art von Kontos.

Es funktioniert so, dass Kundengelder für den Handel auf der automatisierten Krypto-Arbitrage-Plattform des Unternehmens verwendet werden, wodurch ein Gewinn erzielt wird. Der Kunde kann so einen höheren Zinssatz verdienen, wenn er sich dafür entscheidet, seine Gelder für einen bestimmten Zeitraum in ein geschlossenes Konto zu sperren. Je länger der Zeitrahmen, desto mehr kann man verdienen.

Hodln mit Zinsen: Die ArbiSmart Wallet

Die ArbiSmart Wallet unterstützt BTC, ETH, USDT, XLM, EUR und GBP sowie RBIS, die plattformeigene Kryptowährung. Wenn man sich dafür entscheidet, sein Guthaben in die RBIS-Währung umzurechnen, steigt der Zinssatz sogar noch höher. Der Wert der RBIS-Münze steigt stetig an und bringt seinen Inhabern mit der Aufwertung Kapitalgewinne.

Die Wallet bietet somit eine attraktive zusätzliche Einnahmequelle. Doch welche digitalen Währungen sollte man kaufen und behalten, in der Hoffnung, dass sie nicht nur Zinsen einbringen, sondern mit der Zeit auch deutlich teurer werden?

Während die beste Zeit, um in den Krypto-Zug eingestiegen zu sein, vielleicht mit der Geburt von Bitcoin zusammenfiel, suchen die meisten von uns erst jetzt nach einem Weg, um herauszufinden, welche der Hunderten von Altcoins deutlich an Wert gewinnen könnten.

RBIS-Coin: Von Beginn an erfolgreich

Auch hier bietet ArbiSmart mit dem RBIS-Coin, die die Plattform antreibt, eine attraktive Option. Das Angebot an RBIS-Coins ist begrenzt. Seit seiner Einführung im Jahr 2019 ist der RBIS-Kurs bereits um 119 Prozent gestiegen.

Die wachsende Beliebtheit der Plattform, die Einführung der Wallet und die Aufwärtsentwicklung des RBIS-Kurses haben die Nachfrage bereits stark gesteigert. Dabei hat RBIS bereits größere Gewinne für ArbiSmart-Kunden geschaffen, die bereits jetzt ein separates Einkommen aus der Krypto-Arbitrage und Kapitalgewinne aus dem RBIS-Kursanstieg erzielen.

Offensichtlich gibt es mehr als einen Weg, ein großzügiges Stück vom Kryptomarkt-Kuchen zu bekommen. Es ist nicht nötig, sich in die risikoreiche, schnelllebige Welt des Daytrading begeben oder den langen, ungewissen Weg des Bitcoin hodlns zu wählen.

ArbiSmart: Die clevere Art, in Krypto zu investieren

ArbiSmart bietet eine alternative Art, in Kryptowährungen zu investieren. Diejenigen Unternehmen, die auch die regulatorischen Standards erfüllen, können ein sicheres Zuhause für Investments gewährleisten. Wer daran interessiert sind, ArbiSmart auszuprobieren, kann die Website besuchen oder sich direkt hier anmelden.