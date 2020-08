Die Deutsche Post gehört zu jenen Firmen, die vom coronabedingten Digitalisierungsschub profitieren konnten. Weil Kunden aus Furcht vor einer Ansteckung die Geschäfte meiden und Einkäufe online tätigen, transportiert der Konzern derzeit ein Viertel mehr Pakete als im Vorjahr. Als Folge stieg das EBIT im Q2 2020 auf 912 Millionen Euro, was einer Steigerung um rund 19 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Von den 67 Analysten, die die Deutsche Post im Fokus haben, raten auf Sicht der nächsten drei Monate 58 zum Kauf und 9 zum Halten der Aktie. Kein Analyst rät zum Verkauf des Papiers.

Zum Chart

Nachdem das Papier ein Beta von 1,02 aufweist, verlief der Corona-Sell-Off nahezu im selben Ausmaß wie bei der Benchmark DAX. Die Aktie der Deutschen Post verlor in der Spitze rund 41 % an Wert. In der darauf folgenden Erholung konnte sich die Aktie aber von der Benchmark absetzen und diese mit Stand 12. August um über 20 Prozentpunkte übertreffen. Die Deutsche Post operiert als Folge des Onlinebooms in einem Wachstumsmarkt und weist beim geplanten Gewinn fürs Jahr 2022 ein erwartetes KGV von 14 auf. Begreift man die Deutsche Post als Wachstumswert, erscheint die Aktie als günstig bewertet. Die Marktteilnehmer sehen das ähnlich und hieven den Wert ohne große Konsolidierung in Richtung All Time High bei 40,68 Euro. Die Luft wird zwar immer dünner und ein Rücksetzer immer wahrscheinlicher, trotzdem sollte das Papier das alte All Time High egalisieren.