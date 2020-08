Nikola, Nel Asa und Co. – Wasserstoff löst Wirecard ab

Nikola Motors legt am heutigen Dienstag nach Börsenschluss in den USA die Zahlen zum zweiten Quartal vor. Ohne Produkt und Umsatz sind die Angaben zum Verlust natürlich nicht an erster Stelle. Wichtig werden die Angaben und Projektionen zu Reservierungen / Bestellungen, Partnern, Infrastruktur und grundsätzlichem Fortschritt in der Entwicklung. Das wird spannend, denn an ein „Projekt“ mit einer solch hohen Marktkapitalisierung in der Entwicklungsphase können wir uns nicht erinnern.