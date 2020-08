FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die Marke von 13 000 Punkten am Donnerstag zunächst verteidigen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Xetra-Start einen geringen Abschlag von 0,1 Prozent auf 13 041 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,3 Prozent schwächer erwartet. Eine große Menge an Quartalsberichten prägt hierzulande das Geschehen auf dem Parkett.

Am Vortag hatte die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket in der Corona-Krise und die damit wieder größer werdende konjunkturelle Zuversicht den deutschen Leitindex wieder über die runde Marke von 13 000 Punkten getrieben. In New York hatte der marktbreite S&P 500 am Vortag fast einen neuen Rekord erreicht.