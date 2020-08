Verdächtig ruhig geworden ist es in den vergangenen Tagen um den Wasserstoffgiganten Nel ASA. Seit mittlerweile fast einem Monat kommt der Aktienkurs nicht mehr so recht vom Fleck. Doch das dürfte sich in Kürze ändern, denn in zwei Wochen wird Nel ASA die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres bekannt geben. Und hier liegt durchaus Überraschungspotenzial.

Anleger-Tipp: Wenn Sie schon jetzt wissen wollen, wie die Geschäfte bei Nel ASA laufen und welches Potenzial die Aktie hat, sollten Sie unbedingt unsere große Sonderstudie lesen. Einfach hier klicken.