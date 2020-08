Noch einmal ein schneller charttechnischer Blick auf die Bayer Aktie, die den Handel gestern knapp unter der 58-Euro-Marke beendete. Wie schon Tags zuvor endete auch am gestrigen Mittwoch die Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf knapp oberhalb dieser Marke, bei 58,19/58,23 Euro hat sich in den letzten beiden Handelstagen Widerstand für Bayers Aktienkurs gezeigt. Aktuelle Indikationen für den DAX-Wert notieren am Donnerstagmorgen an ...