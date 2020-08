Coronavirus & Immobilieninvestments: Die Städte nach COVID-19

Vergangene Pandemien und Krankheiten haben das Erscheinungsbild der Städte von heute entscheidend geprägt. Die minimalistischen weissen Mauern und deckenhohen Fenster moderner Gebäude waren ursprünglich an die Tuberkulose-Sanatorien von Anfang des 20. Jahrhunderts angelehnt. Und mit den legendären Boulevards in Paris und dem riesigen Central Park in New York sollte die Ausbreitung der Cholera und anderer Krankheiten im 19. Jahrhundert unter Kontrolle gebracht werden.

Das Konzept der Stadt an sich aber hat überlebt und sich durchgesetzt. Heute machen Städte rund 80% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus und dieser Anteil dürfte weiter steigen. Der COVID-19-Ausbruch wird Einfluss auf die Gestaltung unserer Städte sowie auf die Art und Weise, wie wir in ihnen arbeiten und leben, haben. Damit die Rezession letztendlich auch für etwas gut ist, müssen wir die Chance nutzen und die Probleme lösen, unter denen das urbane Umfeld schon lange leidet.

Da die Zinsen und Anleiherenditen überall auf der Welt sehr niedrig oder negativ sind, wird der Immobiliensektor weiterhin von starken Zuflüssen von Investoren profitieren, die eine positive Realrendite anstreben. Dazu ist es jedoch wichtig, sich auf die Veränderungen einstellen, die über unsere Städte schwappen werden.