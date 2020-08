Keine Börsenbeben im Urlaub

An heftige kurze Sommergewitter während der Hitzewochen gewöhnen wir uns gerade. Nicht nur Flora und Fauna erfreuen sich an den Regengüssen, gelegentlich sind sie auch für uns ganz erfrischend, sorgen für kühlere Luft und lassen uns durchatmen. Was für das Wetter gilt, trifft hingegen nicht auf die persönliche Vermögensverwaltung zu. Niemand von uns mag böse Überraschungen an den Märkten, die sich negativ auf das eigene Depot auswirken. Deshalb geht es immer - ganz besonders aber in den Urlaubszeit - darum, zu wissen wie ich mein Depot absichern; also quasi wetterfest machen kann.

Put-Optionsscheine haben den Charakter einer „Versicherungspolice mit Selbstbeteiligung“. Leichte Rücksetzer im Schein und natürlich die Optionsprämie trägt der Anleger. Geht es aber stärker nach unten, gewinnen die Verkaufsoptionsscheine entsprechend an Wert und gleichen damit – je nach Umfang der Absicherung – zumindest einen großen Teil der Aktienverluste aus. Dabei bleiben – und hierin liegt ein großer Vorteil von Optionsscheinen – die vollen Kurschancen des Depots selbst erhalten.