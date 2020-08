Die Erneuerbaren Energien feiern häufig neue Rekorde immer höherer Leistungen. Aber wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Am 8. August, um 10:15 Uhr gelang der Windkraft in Deutschland ein Jahresrekord: Die Leistung sämtlicher Windkraftanlagen in Deutschland betrug 0,141 Gigawatt (GW). Ist das jetzt viel oder wenig? Immerhin, Giga, dass kommt nach Mega. Umgerechnet entspricht

Der Beitrag Windkraft: Jahresrekord und zu wenig Strom erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.