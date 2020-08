× Artikel versenden

GAM Star Credit Opportunities erweitert Research-Team

Atlanticomnium, Manager der GAM Star Credit Opportunities Strategie, hat Anthony Giret als Kreditanalyst in sein Research-Team berufen. Anthony Giret ist in Genf ansässig und berichtet an Romain Miginiac, Leiter Research bei Atlanticomnium.





