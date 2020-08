Industrieproduktion Eurozone: Es geht voran!

Die Erholung in der Eurozone ist intakt und verläuft sogar rascher als viele Beobachter noch vor einiger Zeit gedacht hatten. Besonders kräftig ist die Erholung in den besonders geschundenen Bereichen Investitionsgüter und langlebige Konsumgüter ausgefallen. Im Automobilsektor betrug der monatliche Zuwachs im Juni sogar 52,8 Prozent – gleichwohl liegt hier die Produktion immer noch fast 30 Prozent hinter dem Vorjahr. Das darf allerdings nicht überraschen: Schließlich liegen die KfzZulassungen in Westeuropa immer noch rund ein Viertel hinter denen des Vorjahres und es sind sicherlich viele Autos „auf Halde“ gebaut worden.

Die starke Betroffenheit des Autosektors spiegelt sich auch im Ländervergleich wieder: Länder mit starkem Kraftfahrzeug-Bau, wie Deutschland (minus 14,1 Prozent) und Italien (minus 13,7 Prozent), liegen im Vorjahresvergleich immer noch deutlich weiter zurück als Länder, die weniger am Auto hängen, wie Finnland (minus 6,0 Prozent) oder die Niederlande (minus 8,6 Prozent).

Alles in allem sind das gute Nachrichten aus der Industrie, die unsere Annahme stützen, dass die Erholung zunächst recht schnell verlaufen sollte. Das soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es von nun ab schwieriger werden wird. Das Wachstum wird sich leider verlangsamen. Wir erwarten keine Vollauslastung der Kapazitäten vor Ende 2022.