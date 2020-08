PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den teils deutlichen Gewinnen zur Wochenmitte wieder einen Gang zurückgeschaltet. Insbesondere in London ging es mit den Kursen am Donnerstag wieder nach unten. Vor der Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA hielten sich die Anleger zurück, sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gab bis zum späten Vormittag um 0,11 Prozent auf 3359,38 Punkte nach. In Paris bewegte sich der Cac 40 mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 5069,28 Punkte kaum vom Fleck. Für den FTSE 100 ("Footsie") in London ging es um 0,95 Prozent auf 6220,60 Punkte nach unten. Hier belasteten Verluste bei den schwer gewichteten Rohstoffwerten .