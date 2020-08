Lange hat es gedauert, doch nun hat die Deutsche Börse reagiert. Mit den neuen Regeln für die Zusammensetzung der DAX-Indizes wird die Wirecard Aktie in den kommenden Tagen aus dem Index fliegen - damit rund einen Monat früher als zu befürchten war. „Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Die Regeln treten am 19. August in Kraft”, so die ...