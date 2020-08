IEA senkt Nachfrageprognose für Rohöl wegen Corona-Folgen

PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Prognose für die Nachfrage nach Rohöl wegen der Corona-Krise gesenkt. Für das laufende Jahr rechnet der Interessenverband führender Industriestaaten mit einer globalen Nachfrage von durchschnittlich 91,9 Millionen Barrel pro Tag, hieß es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht der IEA. Damit dürfte die Nachfrage um 8,1 Millionen Barrel pro Tag niedriger ausfallen als 2019. Im Vergleich zu der Schätzung im Juli senkten die IEA-Experten ihre Erwartung um 140 000 Barrel pro Tag.

Die Nachfrageprognose für das kommende Jahr wurde ebenfalls gesenkt. Für 2021 kürzten die IEA-Experten ihre Schätzung um 240 000 Barrel auf durchschnittlich 97,1 Millionen Barrel pro Tag. Die IEA begründete die Prognosesenkung mit der weiter hohen Zahl von Corona-Infektionen. Die Pandemie bremse die Mobilität und belaste vor allem die Luftfahrtbranche, hieß es im Monatsbericht.