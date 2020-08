DE30 hält sich über 13.000 Punkte, Berichtssaison im Fokus

++ Europäische Aktien haben am Donnerstag zu kämpfen ++ DE30 hält sich über 13.000 Punkte ++ Quartalszahlen von ThyssenKrupp, RWE und Deutsche Wohnen ++



Die europäischen Aktien werden tiefer gehandelt, nachdem sie gestern starke Gewinne verbuchten. Der DE30 notiert leicht über der 13.000-Punkte-Marke, während der britische FTSE 100 (UK100) um mehr als 1% auf 6.210 Punkte fällt. Auf der anderen Seite baut der polnische WIG20 (W20) auf den gestrigen Gewinnen auf und nähert sich dem Nach-Corona-Hoch.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich vollständig von dem gestrigen Einbruch und testete die Widerstandszone, die zwischen dem Fibonacci-Retracement von 78,6% der Korrektur von Ende Juli und der Marke von 13.100 Punkten liegt. Bislang konnte der Index diese Hürde nicht überwinden und ein kleiner Pullback konnte heute im frühen europäischen Handel beobachtet werden. Die Käufer fanden Unterstützung beim vorherigen lokalen Hoch (13.025 Punkte) und sind möglicherweise bereit, einen weiteren Aufwärtsimpuls zu starten. Für eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung eines neues Nach-Corona-Hochs wäre jedoch ein Durchbruch der 13.100-Punkte-Marke erforderlich. Wenn es um die zu beobachtenden Unterstützungen geht, sollten sich die Händler auf die 12.950 und 12.820 Punkte konzentrieren (Untergrenze der Overbalance-Struktur).

DE30-Mitglieder um 11:04 Uhr. Quelle: Bloomberg

ThyssenKrupp (TKA.DE) verbuchte im zweiten Quartal des Jahres einen Nettoverlust von 678 Millionen EUR, verglichen mit einem Verlust von 94 Millionen EUR im zweiten Quartal 2019. Der Umsatz ging von 10,78 Milliarden EUR auf 7,71 Milliarden EUR zurück, während der Auftragseingang auf 6,69 Milliarden EUR zurückging (-35% im Jahresvergleich). Das Unternehmen teilte mit, dass die operativen Verluste seiner Stahleinheit in diesem Jahr 1 Milliarde EUR erreichen werden. Für das Kalenderquartal Q3 erwartet ThyssenKrupp eine stabile Entwicklung im Quartalsvergleich.

Die Deutsche Wohnen (DWNI.DE) hat im ersten Halbjahr 2020 einen Nettogewinn von 216,7 Millionen EUR erzielt. Dies entspricht einem Rückgang um 64% im Jahresvergleich von 603 Millionen EUR. Während das Ergebnis vor Steuern von 791,6 auf 312,5 Millionen EUR zurückging, blieben die Funds From Operations (FFO) pro Aktie mit 0,80 EUR (0,81 EUR im Vorjahr) nahezu unverändert. Das Unternehmen sagte, dass es weiterhin erwartet, dass der FFO pro Aktie für das Gesamtjahr in der Nähe des Vorjahresniveaus liegen wird.

RWE (RWE.DE) meldete für die erste Hälfte des Jahres 2020 ein EBITDA von 1,8 Milliarden EUR, was einem Anstieg von 18% im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinn aus Offshore-Windparks stieg um 20%. RWE sagte, dass es plane, sein Portfolio an erneuerbaren Energien weiter auszubauen und bis zum Ende des Jahres 1,3 Gigawatt an neuen grünen Energieprojekten in Auftrag zu geben. Allerdings verdoppelte sich das EBITDA von RWE aus Kohle- und Kernkraftprojekten. Das Unternehmen plant, den Anteil von Kohle in seinem Energiemix in den nächsten zehn Jahren von 30 auf 10% zu senken.

RWE (RWE.DE) hat sich den Hochs vom Februar um die 34,25 EUR genähert. Die Aktie wurde in letzter Zeit in einem Aufwärtstrend gehandelt, und die Trendlinie könnte als kurzfristige Unterstützung dienen, falls der Kurs die oben genannte Zone nicht durchbrechen sollte. Die wichtigste Unterstützung ist bei 31,75 EUR zu finden. Quelle: xStation 5



