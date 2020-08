Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Das kurzzeitige Wahnsinns-Hoch vom 10.8., als der Aktienkurs bei überragenden 10,26 Euro lag, konnte in den letzten Tagen nicht gehalten werden. Derzeit liegt der Aktienkurs bei 8,96 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,70 Prozent gegenüber dem Vortag bedeutet.

Zuletzt wurden die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2020 bekanntgegeben. In diesem legte Plug Power kräftig zu und konnte den Umsatz auf 68 Millionen Dollar steigern. Das bedeutet einen deutlichen Schub von 68 Prozent gegenüber dem vorherigen Quartal. Sollte der Umsatz in den nächsten Monaten weiter wie geplant wachsen, könnte die 10-Euro-Marke auch auf Dauer überschritten werden.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen