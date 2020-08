Cartier Resources konnte sein Private Placement erfolgreich abschließen und mehr als 9 Mio. Dollar bei Anlegern einsammeln. Auch Großaktionär Agnico Eagle zieht mit und investiert weiter in den Goldexplorer aus Quebec. Bei dem steht vor allem der kommende Ressourcenbericht im Fokus.

Die Anleger setzen weiter auf Cartier Resources (0,31 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) und das Chimo-Goldprojekt in Quebec. Wie die Franko-Kanadier mitteilten, konnte man die Privatplatzierung erfolgreich abschließen. Insgesamt sammelte das Team um CEO Philippe Cloutier mit Hilfe von Paradigm Capital 9,36 Mio. kanadische Dollar (CAD) ein. Insgesamt wurden 21,8 Mio. steuerbegünstigte Flow-through-Aktien zum Preis von 43 Cents das Stück platziert. Die Zeichner müssen die Papiere mindestens 12 Monate halten.

Auch Großaktionär Agnico Eagle zeichnet mit

Unter den Zeichner ist auch Großaktionär Agnico Eagle. Der Goldproduzent hält seinen Anteil von 16,4 Prozent an Cartier stabil. Das Recht, bei Kapitalerhöhungen pro rate mitzuzeichnen, hatte sich Agnico im Rahmen einer Vereinbarung gesichert. Das Unternehmen betreibt rund um die Chimo-Mine von Cartier etliche Minen und Verarbeitungsanlagen und gilt als möglicher Aufkäufer. Denn Agnico hat seit Längerem wie viele große Goldproduzenten das Problem, dass das Erz für die eigenen Verarbeitungsanlagen immer knapper wird.

Schnelle Betriebsaufnahme möglich

An Chimo dürfte Agnico und andere Produzenten vor allem interessieren, dass man schnell in Produktion gehen kann. CEO Cloutier erwartet, dass es aufgrund der bestehenden Infrastruktur lediglich ein bis zwei Jahre dauert, um Gold abzubauen. Auf Chimo war bis 1997 Gold gefördert worden. Der Betrieb wurde in Folge der damals niedrigen Goldpreise von unter 300 Dollar je Unze eingestellt.

Volle Kassen und neue Ressourcenschätzung

Cartier sitzt aktuell auf einer Cashposition von 13,8 Mio. CAD. Damit will man die Exploration und Entwicklung des Chimo-Projekts sowie der Benoist-Liegenschaft vorantreiben. Neben Bohrergebnissen ist vor allem die in Arbeit befindliche Ressourcenschätzung für Chimo von größter Bedeutung. Aktuell verfügt man über eine Schätzung mit rund 1,2 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). Laut Philippe Cloutier will man mit dem nächsten Report auf mindestens 1,7 Mio. Unzen Gold kommen (siehe Video). Damit wird Chimo immer attraktiver für mögliche Aufkäufer wie Agnico Eagle.