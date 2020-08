Coronavirus: Markt-Update

- Das Coronavirus breitet sich weiterhin mit fast rekordverdächtigem Tempo aus, und die Zahl der Fälle steigt weltweit auf fast 21 Millionen. In vielen Ländern steigt die Zahl der Krankheitsfälle weiter an, während in anderen Ländern, in denen es offensichtlich gelungen ist, die ersten Ausbrüche zu unterbinden, die Infektionen jetzt wieder zunehmen.

Gestern wurden 285.371 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 261.376. Quelle: Worldometers

- Neuseeland meldete am Donnerstag 13 neue Infektionen, womit sich die Gesamtzahl der aktiven Fälle auf 36 erhöhte. In Auckland wurden strenge Reisebeschränkungen wieder eingeführt, während im Rest des Landes soziale Distanzierungsmaßnahmen ergriffen wurden.

- Australien meldete am Donnerstag 292 Neuinfektionen, den niedrigsten Anstieg an einem Tag seit dem 20. Juli, was die Hoffnung schürt, dass die zweite Welle, die den Bundesstaat Victoria erfasst, endlich unter Kontrolle gebracht wird.

- Indien meldete am Donnerstag eine Rekordzahl von 67.066 Neuinfektionen, während die Zahl der Todesopfer 47.000 überstieg. Im Durchschnitt meldete Indien in den letzten 15 Tagen täglich 50.000 Fälle.

- Eine Probe von gefrorenen Hühnerflügeln, die aus Brasilien in die südchinesische Stadt Shenzhen importiert wurden, wurde positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadtregierung am Donnerstag in einer Mitteilung mit.

- Gestern meldete Mexiko 5.858 neue bestätigte Infektionen und 737 weitere Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 498.380 Infektionen und 54.666 Todesfälle erhöhte.

- Die peruanische Regierung verbot Familienfeiern und weitete den Lockdown auf fünf weitere Regionen des Landes aus, da die Zahl der COVID-19-Fälle sprunghaft anstieg. In den letzten Tagen verzeichnete Peru nach offiziellen Angaben im Tagesdurchschnitt 7.000 bestätigte Infektionen und 200 Todesfälle.

- Griechenland meldete am Mittwoch 262 neue Fälle von COVID-19, die höchste Tageszählung seit Beginn des Ausbruchs im Land, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

Die tägliche Zahl der Todesopfer steigt in den USA, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Südasien weiter an. In vielen europäischen Ländern ist die Zahl der COVID-19-Neuinfektionen in jüngster Zeit sprunghaft angestiegen, sodass eine zweite Welle befürchtet wird. Quelle: Financial Times



