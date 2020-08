Cancom meldet für die erste Hälfte des laufenden Jahres einen Umsatzanstieg von 763,5 Millionen Euro auf 825,9 Millionen Euro. „Ohne Akquisitionseffekte, also organisch, betrug das Umsatzwachstum 3,8 Prozent”, so der Münchener IT-Konzern am Donnerstag. Auf EBITDA-Basis weist man dennoch einen Gewinnrückgang von 53,6 Millionen Euro auf 46,1 Millionen Euro aus. Belastungen brachte unter anderem der Personalbestand, der auf ...