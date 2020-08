Technologie-Aktien: Ist Big wirklich „beautiful“?

"Die Märkte scheinen zu verkennen, dass auch abseits der Tech-Giganten US-amerikanischer Provenienz Potenziale schlummern, die sich heben lassen. T-Mobile und Sprint sind gute Beispiele für Telekommunikationsunternehmen in einem Markt, der sich konsolidiert hat. Diese Konsolidierung ist auch in Europa zu erwarten. Doch hierzulande sind sich die Marktteilnehmer noch nicht bewusst, dass sich die Branche in einer Umbruchphase befindet. Dabei steht aktuell der Rollout der 5 G-Netze an – eine nicht ganz einfache Herausforderung. Unternehmen wie Vodafone, Orange und die Deutsche Telekom dürften von der Konsolidierung profitieren. Ericsson wiederum ist sehr stark im Ausrüstermarkt positioniert und mit Blick auf die Qualität der Ausrüstungstechnik einer der großen globalen Player.

Fernab von Europa ist Samsung attraktiv bewertet, verfügt über viel Cash und hat eine überzeugende Marktstellung im stark wachsenden Cloud-Bereich. Gute Chancen in Fernost bieten auch Gaming-Gesellschaften wie die japanischen Nintendo und Square Enix, ein Hersteller von Videospielen und Mangas. Chinesische Aktien sollten wegen der nach wie vor bestehenden Governance-Probleme und dem Einfluss der kommunistischen Partei auf die Firmen allenfalls kurzfristig eine Rolle spielen.

Branchenführer ohne Anlage-Appeal