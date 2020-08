Dow-Jones-Index – Eine seltsame Situation

Die letzten Markttage gehörten zu den interessantesten seit einigen Wochen. Alles, was vorher funktionierte hängt, plötzlich im Vergleich zu den zurückgebliebenen hinterher. Die in den letzten drei Handelstagen beobachtete Umkehrung könnte durchaus ein Anfang einer Umkehrung sein. Am Ende legte der Dow-Jones-Index 289 Punkte zu.

Dow Jones Kurs



Das der Markt in den vergangenen Monaten vor allem durch die Dominanz der großen Technologiefirmen getragen wurden dürfte nicht neu sein. In den letzten drei Handelstagen haben wir eine klare Rotation von vielen Mega-Cap-Aktien gesehen, die den Markt nach oben geführt hatten. Diese Rotation ist in Teile des Marktes gegangen die vorher äußerst schwach gehandelt haben. Dies waren Branchen wie Energie, Transport, Industrie und Finanzen.

Billigaktien, Aktien mit dem größten Short-Float, von Analysten gehasste Aktien und Aktien, die während dieser Erholung zurückgeblieben waren, schnitten von Freitag bis Dienstag deutlich besser ab.

Die jüngste Marktgeschichte legt jedoch nahe, dass die Dauerhaftigkeit dieses Führungswechsels bestenfalls eine offene Frage ist und bleibt. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von kurzen Perioden wie diese erlebt, in denen Investoren aus den Gewinnern in die unbeliebtesten Bereiche des Marktes rotieren, aber der Trend konnte nicht sehr lange anhalten.