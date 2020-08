NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften nach den deutlichen Gewinnen zur Wochenmitte erst einmal durchschnaufen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn minimal tiefer auf 27 960 Punkte. Am Mittwoch hatten die Anleger noch neuen Mut gefasst und sich risikofreudig gezeigt.

Auch an diesem Donnerstag richtet sich der Blick auf frischen Daten vom Jobmarkt. Dort hat sich in der vergangen Woche die Lage etwas entspannt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken stärker als erwartet. Derweil gibt es mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen Republikanern und Demokraten immer noch keine deutlichen Fortschritte.