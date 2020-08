In die nächsten Innovations-Superzyklen investieren

Auch wenn die unmittelbaren wirtschaftlichen Schocks durch COVID-19 heftig waren, dürften sie im Vergleich zu den riesigen Wellen, die die revolutionären Innovationen und dauerhaften Veränderungen geschlagen haben, die Unternehmen und Verbraucher vorgenommen haben, um die Krise zu bewältigen, bedeutungslos erscheinen. Strukturelle Veränderungen waren bereits vor der Krise weit vorangeschritten (viele setzten im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise ein), aber diese langfristigen Trends werden die globale Wirtschaftslandschaft aller Wahrscheinlichkeit nach für immer verändern, weil sie sich während der Pandemie noch verstärkten. Beweise gefällig? Bedenken Sie, dass das Coronavirus mehreren Schätzungen von Branchenexperten zufolge in nur zwei Monaten eine digitale Transformation von zwei Jahren bewerkstelligt hat.

Auch nach der Pandemie dürften immer mehr Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, auch aus solchen, die bisher resistent gegenüber Veränderungen waren, die neuen Geschäftsprozesse übernehmen, einfach weil sie so praktisch sind. Da sich die Unternehmen überall an die neuen Gegebenheiten anpassen, wird die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern wachsen.In diesem Artikel erklärt Jennison Associates, warum disruptive Unternehmen mit langfristigem Wachstum, die die traditionellen Branchen bereits vor der Krise herausforderten, ihrer Ansicht nach in der NEXT – New EXceptional Technologies – Economy als langfristige Wachstumsführer hervorgehen werden. Zudem geben sie Einblicke über die folgenden Auswirkungen, die Anleger beim Aufbau ihrer Portfolios in der Zeit nach der Pandemie beachten sollten:

1. Strukturelle Impulsgeber für Innovations-Superzyklen